A big visit had taken over Montreal on Tuesday evening. Barack Obama was in the city, and social media was all over it after a well-attended speech to the Montreal Board of Trade at the Palais des congrès.



Obama then headed to the restaurant Liverpool House to talk to... Justin Trudeau.

David McMillan, the Rue Notre-Dame ouest restaurant's head chef, was obviously very proud to welcome these two particular clients. They tasted— among other things— Quebec lobster and asparagus.

Here is, in videos and photos, a summary of the evening as seen by social media:

It allowed Trudeau to share a photo worthy of House of Cards:

Comment amener de jeunes leaders à agir dans leur communauté? Merci @BarackObama d'être venu dans ma ville pour nous livrer vos réflexions. pic.twitter.com/uUCxOJQP24 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 juin 2017





C'EST AU LIVERPOOL HOUSE RUE NOTRE-DAME OUEST QU'OBAMA ET TRUDEAU ONT SOUPÉ...



"Donc, qu'est-ce que Barack et... https://t.co/cxO0npZVvU — David LeGrand (@davidturbis) 7 juin 2017





Obama-Trudeau dinner in Montreal is over! pic.twitter.com/StnFvS3O7U — Genevieve Beauchemin (@CTVBeauchemin) 7 juin 2017